Подарував разом зі штрафами: Пригожин вручив автомобіль сім'ї найманця, який загинув в Україні

Журналісти з'ясували, що на транспортний засіб, який "кухар Путіна" передав як "компенсацію", виписали майже 500 штрафів на суму 400 тисяч рублів.

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Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин подарував родині загиблого найманця машину своєї компанії. Він зустрівся з дружиною та дитиною одного з них і передав їм автомобіль. Про це стало відомо із його пресслужби.

Увечері 14 червня пресслужба Пригожина опублікувала відео, на якому засновник ПВК "Вагнер" стоїть біля могили загиблого найманця разом із його родиною у Володимирській області. Він питає у дружини загиблого, чи потрібна їй якась допомога. Жінка відповідає, що їй потрібно відремонтувати машину, де вона їздить з дитиною. На це Пригожин каже, що залишить автомобіль, яким приїхав сам.

Як з'ясували журналісти видання "Холод", за період з 22 серпня 2022 по 15 березня 2023 на машину виписували 470 штрафів на суму більш ніж 400 тисяч рублів.

До 15 червня неоплаченими залишилися три штрафи. Згідно із законом, неоплачені штрафи не переходять до нового власника автомобіля.

Нагадаємо, що днями голова ПВК "Вагнер" Пригожин заявив про те, що незабаром варто очікувати на закінчення так званої "СВО". Він саркастично подякував вищому командному складу Міноборони за "перемогу у третій світовій війні".

Також моніторингова група Oryx 29 травня підтвердила, що Росія втратила понад 2000 танків та 2366 бойових машин піхоти (у тому числі понад 850 БМП) з початку повномасштабного вторгнення.