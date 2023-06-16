Китай відпрацював евакуацію людей на новітньому есмінці Type 95

Кораблі імітували виконання місії з евакуації власних громадян з країни, яка перебуває у стані бойових дій.

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Китайська національно-визвольна армія протестувала 10 000 тонний есмінець Type 055 в ролі корабля для евакуації. Про це повідомляє китайське державне англомовне видання The Global Times.

Великі есмінці, ймовірно, братимуть участь в супроводжувальних місіях у далеких місіях. Нещодавно китайські ВМС відпрацювали евакуацію на есмінці, яких у строю усього вісім одиниць.

За сценарієм навчань корабель імітував відправлення в іншу країну, яка перебуває в конфлікті для евакуації громадян Китаю. Командир корабля "Далянь" Фенг Боуен тільки нещодавно очолив есмінець. Він керував бортом, який ще з двома кораблями виконував складні морські сценарії, включно з імітацією бою.

"Це продемонструвало швидкий розвиток ВМС НВАК за останнє десятиліття та демонструє, що ВМС стають все більшими здатний захистити закордонні інтереси Китаю", – сказав анонімний експерт з Китаю.

Щоб ускладнити завдання корабель мав пройти крізь багатовимірні загрози на воді, в небі та під водою. Тому екіпаж корабля був у постійній бойовій готовності.

У виданні зазначають, що великі есмінці Type 055 можуть брати участь в операціях у віддаленості від Китаю. В історії НВАК такий досвід вже був. Під час бойових дій в Судані есмінець типу 052D разом з кораблем постачання евакуювали персонал із Судану у квітні 2023 року.

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