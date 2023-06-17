Військовий контроль: Путіну вигідне розміщення ядерної зброї на території Білорусі, — ISW

Розгортання ядерної зброї на території Білорусі не означає ескалацію ситуації, це лише частина довгострокової стратегії РФ.

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що заяви з боку Кремля щодо передачі ядерних боєголовок можуть бути розглянуті як спроба Росії закріпити фактичний військовий контроль над Білоруссю. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 17 червня.

За останніми даними огляду, українські військові продовжують контрнаступні операції на кількох ділянках фронту. Повідомляється, що ЗСУ досягли деяких успіхів у своїх операціях.

Аналітики зазначають, що у заяві Кремля було сказано про початок передачі тактичних ядерних боєголовок, які перебувають під російським контролем, до Білорусі відповідно до попередньо оголошених планів.

Згідно з попередньою оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), розгортання російської тактичної ядерної зброї у Білорусі розглядається як довгострокова стратегія, спрямована на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю. Аналітики вказують, що це розгортання швидше за все не призведе до російської ескалації в цій ситуації.

Нагадаємо, 9 червня за словами президента Росії Володимира Путіна, російська ядерна зброя буде розміщена в Білорусі відразу ж після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї. Але від цього Білорусь не втратить свого позаядерного статусу.

Цього ж дня Олександр Лукашенко зазначив, що Мінськ несе відповідальність за збереження ядерної зброї з Росії та запевнив, що жодні диверсанти не зможуть потрапити на територію його країни.