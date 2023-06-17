Військової сили не буде: у США розповіли, яку відповідь дадуть на застосування РФ ядерної зброї в Україні

За словами ексвійськового аташе в посольстві США в Росії Кевіна Райана, Захід не має чіткої інструкції, як діяти у разі ядерного удару Москви. Як варіант розглядається передача Києву зброї дальньої дії.

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Захід, швидше за все, не відповість військовою силою, якщо Росія застосує ядерну зброю. Про це розповів каналу RTVI 17 червня бригадний генерал у відставці, колишній військовий аташе у посольстві США у Москві Кевін Райан.

На його думку, чіткого чіткої інструкції по відповіді на ядерний удар немає. Відповідь Заходу на можливий ядерний удар Москви не має практичної ідеї під собою, додав військовий.

США можуть зробити кілька можливих дій при даному розвитку подій:

разом із союзниками поставити Україні озброєння, які раніше не передавали. Мова може йти про зброю дальньої дії;

збільшити кількість тренувальних проєктів із ЗСУ;

США можуть змінити позицію щодо присутності своїх військових в Україні — відправити їх як радників, тренувальний чи медичний склад.

Райан вважає, що Штати здатні розмістити американських військових у тилу для забезпечення безпеки ланцюжків постачання та територій, що прилягають до українського кордону.

За словами ексвійськового аташе, реакція країн Заходу залежатиме і від того, як саме РФ застосує ядерну зброю.

"Якщо буде використано зброю в якомусь обмеженому форматі, без людських жертв, то, напевно, це не спровокує якоїсь стратегічної відповіді", — сказав генерал-відставник.

До ядерної атаки Росії неможливо підготуватися, вважає Райан. Захід також міг би швидко надати медичну допомогу після ядерного удару, підготувати спецкостюми, які захистять шкіру від радіоактивних частин.

Нагадаємо, що Росія могла навести в Білорусі стратегічний ядерний комплекс "Тополь-М". Озброєння б'є на відстань до 12 тисяч кілометрів.

Президент Росії Володимир Путін 16 червня сказав, що у його країні більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО.