"Потрібно догнатися": чиновники у Кремлі почали більше пити через провали в Україні, — росЗМІ

За даними журналістів, випадки пияцтва серед російських урядовців помітно збільшилися з березня, коли Україна анонсувала контрнаступ, а Міжнародний кримінальний суд оголосив Путіна у розшук.

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Кремлівські чиновники протягом дня випивають щонайменше по одній пляшці горілки у спробі впоратися з військовою напругою. Про це пише російське видання "Верстка" з посиланням на інформовані джерела.

За даними журналістів, високопосадовці російського уряду з'являються на засідання п'яними та похмурими, вживаючи горілку, коньяк і вино протягом робочого дня.

"З березня 2023 року — особливо після появи новин про український контрнаступ, про ордер на арешт Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової — чиновники та представники еліти почали віддавати перевагу міцним напоям", — пише видання.

Як розповів співрозмовник ЗМІ, російські чиновники вживали алкоголь на роботі й до повномасштабного вторгнення, починаючи день зі склянки горілки. Але зараз дедалі більше людей в уряді РФ випивають цілу пляшку протягом дня. На думку джерела, так чиновники намагаються впоратися із розчаруванням від провалу після вторгнення в Україну.

"Віцегубернатор одного з регіонів Уралу неодноразово починав листування з автором цього тексту вечорами, як правило, запрошуючи на вечерю… Після війни в одному з повідомлень віцегубернатор зізнався, що "бухає" і що почав пити більше від моменту початку війни: застіль у компанії вже бракує, після них йому тепер треба "догнатися", — пише російське видання. Водночас джерела видання стверджують, що у Кремлі нещодавно подвоїли кількість вина на офіційних зустрічах до двох пляшок на людину.

Зазначається, що повідомлення про надмірне споживання алкоголю в еліті збігаються зі звітами про різке зростання продажів горілки та антидепресантів після наказу Путіна про вторгнення в Україну минулого року. Водночас Михайло Мурашко, міністр охорони здоров'я Росії, закликає населення зменшити споживання алкоголю після того, як у центральній Росії цього місяця отруїлися метанолом щонайменше 36 людей.

Проте за словами "Верстки", урядовці не виявляють жодних ознак зниження споживання алкоголю, попри заяви про перепустки та скасування нарад, вживання заборонених речовин та відвідування заходів у нетверезому стані.

Нагадаємо, 2 квітня Військова розвідка Великобританії повідомила, що російські окупанти не розлучаються з алкоголем навіть під час ведення бойових дій.

Раніше, 16 березня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що росіяни у спробі купити алкоголь на окупованих територіях пропонують "розрахуватися" вкраденими речами українців.