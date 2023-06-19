"Калібри", зенітні ракети та Shahed: ЗС РФ атакували Україну вночі, подробиці (відео)

За даними Повітряних сил, вогонь із комплексів С-300 загарбники вели по Запоріжжю, а в небі над Донецькою областю були зафіксовані іранські дрони-камікадзе.

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У ніч проти 19 червня окупанти атакували українські міста. Під час масованої атаки на Одещині спрацювали системи протиповітряної оборони. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram-каналі.

"Країна-терорист атакує", — підтвердили повідомлення Повітряних сил в Одеській ОВА.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук уточнив, чи було чотири ракети класу "Калібр" — і всі успішно збиті українськими ППО.

Спікер ОВА також нагадав про заборону, що діє на відвідування пляжів і що комендантська година триває з півночі до п'ятої ранку.

Обстріл Запорізької області

Російські війська приблизно о 3 годині ночі також атакували Запорізьку область із району окупованого міста Токмак (Пологівський район Запорізької області). Пресслужба Повітряних сил попередила громадян про необхідність перебувати в укритті.

Про ракетну небезпеку також оголошувалося і в Миколаївській області, а над територією Донецької були помічені іранські дрони-камікадзе Shahed.

Нагадаємо, що у Запорізькій області, згідно з даними російської пропаганди, загинув заступник командира батальйону РФ із 300 солдатами окупаційних військ. Кількість загиблих окупантів у населеному пункті П'ятихатки перевищує кілька сотень людей. Загарбники допомоги не дочекалися.

18 червня повідомлялося, що українські війська знищили вже 4 вертольоти Ка-52 "Алігатор" протягом трьох діб.