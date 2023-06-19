Більше броні та кулемет: в Україні модернізують бойові машини на шасі МТ-ЛБ (відео)

Додаткове бронювання машини захищає від вогневого ураження легкої стрілецької зброї. А великокаліберний кулемет КПВТ дозволяє вражати повітряні та наземні об'єкти на дистанції до 2000 метрів.

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Військово-промисловий комплекс України почав серійно модернізувати легкі багатоцільові броньовані транспортери МТ-ЛБ радянських часів для виконання бойових завдань на фронті. Зокрема, машина оснащується додатковою бронею, а також 14-мм великокаліберним танковим кулеметом Володимирова (КПВТ). Про це 19 червня повідомив портал "Мілітарний".

Оглядачі пишуть, що в мережі з'явилося відео колони з шести таких модернізованих бронетранспортерів.

На кадрах видно, що машини оснащені навісними модулями додаткового бронювання, що є досить актуальним для МТ-ЛБ. Річ у тім, що товщина броні бортів бронемашини становить лише 7 мм під невеликим кутом, а товщина фронтальної частини — лише 14 мм. Це означає, що машина вразлива від вогню гвинтівок і кулеметів калібру 7,62 мм, тому встановлення додаткового захисту може вберегти машину від вогневого ураження легкого стрілецького озброєння.

Крім того, на МТ-ЛБ встановлено бойовий модуль невідомого походження з варіантом танкового кулемета КПВТ, який здатний вражати повітряні та наземні об'єкти на дистанції до 2000 м.

Автори публікації звернули увагу, що кулеметна установка оснащена декількома каналами спостереження — імовірно, один із них є інфрачервоним або тепловізійним для роботи в умовах поганої видимості.

КПВТ на модернізованій бронемашині

"Рівень виконання бойового модулю дозволяє припустити, що він був вироблений в Україні одним із оборонних підприємств вже під час повномасштабного вторгнення", — зазначили експерти.

Коротко про МТ-ЛБ

Від самого початку мета її створення — транспортування артилерійських знарядь, тому машину використовували в ролі артилерійського тягача. Іноді МТ-ЛБ виконував функцію легкого бронетранспортера і використовувався для перевезення десанту і вантажів.

Конструкція броньовика дала змогу створити на його основі понад 80 модифікацій військової техніки, починаючи від БТРів і до систем ППО, де машина послужила базою. Наприклад, на основі МТ-ЛБ виконані комплекси 9М144 "Штурм-С", системи ППО 9А35 "Стріла-10", РЛС 1Л219 "Зоопарк" тощо.

Українські експерти припускають, що модернізація цієї бронетехніки зумовлена дефіцитом якісних бронетранспортерів і бойових машин піхоти ЗСУ. Через це український ВПК всіляко намагається компенсувати нестачу всіма можливими способами, підсумували оглядачі.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, Швеція має намір надати для потреб ЗСУ одні з найсучасніших бойових машин піхоти CV-90. Пресслужба відомства повідомила, що українські військовослужбовці вже завершили підготовку з експлуатації цих бойових машин.