"Загроза державності України": у розвідці РФ "спрогнозували" результати контрнаступу

За твердженням глави СЗР РФ Сергія Наришкіна, представники американських та європейських спецслужб та військових відомств нібито припускають, що український контрнаступ може призвести до прямо протилежних результатів.

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Завдання українського контрнаступу недосяжні, а сама операція може створити загрозу українській державності. Таку "оцінку" нібито західних фахівців озвучив в інтерв'ю "Російській газеті" директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Сергій Наришкін.

"У кулуарах багато західних військових аналітиків висловлюють серйозні сумніви в успіху української авантюри. Не вдаючись до деталей, скажу, що завдання, про які заявляє київський режим, оцінюються як недосяжні", – заявив він.

За словами Наришкіна, "авторитетні" представники спецслужб та військових відомств США та Європи не виключають, що український контрнаступ може призвести до прямо протилежних результатів.

"Загибель значної кількості військовослужбовців, що пройшли натовську підготовку, і знищення техніки підірвуть боєздатність української армії. Це в свою чергу негативно позначиться на стійкості режиму Зеленського", — стверджує глава СЗР РФ.

Він додав, що, зрештою, "за низкою західних оцінок, під загрозою може опинитися сама українська державність".

Нагадаємо, 17 червня колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес заявив, що українська армія наближається до звільнення Криму, тимчасово окупованого Росією.

Цього ж дня журналісти The Guardian написали, що російські окупанти в Україні почали стикатися з нестачею танків, оскільки контрнаступ ЗСУ набирає обертів і є ефективним.