"Угроза государственности Украины": в разведке РФ "спрогнозировали" результаты контрнаступления

По утверждению главы СВР РФ Сергея Нарышкина, представители американских и европейских спецслужб и военных ведомств якобы допускают, что украинское контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам.

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Задачи украинского контрнаступления недостижимы, а сама операция может создать угрозу для украинской государственности. Такую "оценку" якобы западных специалистов озвучил в интервью "Российской газете" директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры. Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые", – заявил он

По словам Нарышкина, "авторитетные" представители спецслужб и военных ведомств США и Европы не исключают, что украинское контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам.

"Гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии. Это в свою очередь негативно отразится на устойчивости режима Зеленского", – утверждает глава СВР РФ.

Он добавил, что в конечном итоге, "по ряду западных оценок, под угрозой может оказаться сама украинская государственность".

Напомним, 17 июня бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес заявил, что украинская армия приближается к освобождению Крыма, временно оккупированного Россией.

В этот же день журналисты The Guardian написали, что российские оккупанты в Украине начали сталкиваться с нехваткой танков, так как контрнаступление ВСУ набирает обороты и является эффективным.