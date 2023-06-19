У Польщі готують білорусів, які влаштують повстання і скинуть Лукашенка, — The Sunday Times

Навчання кількох сотень громадян Білорусі, за повідомленням видання, проводять ексспівробітники білоруських спецслужб, які виїхали з Білорусі після президентських виборів 2020 року.

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У Польщі проходить підготовка білорусів, які мають на меті влаштувати збройне повстання проти Олександра Лукашенка. Про це пише британська газета The Sunday Times.

За інформацією видання, навчання в Польщі проходять кілька сотен громадян Білорусі. Їх навчають колишні співробітники білоруських спецслужб, які після виборів президента РБ у 2020 році та протестів після них виїхали з країни.

"Ми спробували йти мирним шляхом. Держава ніколи не знаходить своєї свободи без крові", — розповів виданню один із учасників навчань.

У The Sunday Times зазначають, що раніше організація BYPOL, яку створили саме ексспівробітниками правоохоронних органів Білорусі, які перебувають за межами країни, взяла на себе відповідальність за диверсію проти російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 ВКС РФ, який перебував на аеродромі Мачуліщи у Білорусі.

Лукашенко вже звинувачував Литву та Польщу у підготовці бойовиків та створенні екстремістських осередків безпосередньо в Білорусі. Він заявив, що вони знають про плани Заходу і не допустять повалення влади.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко вже готується до президентських виборів у 2024 році і пообіцяв білорусам, що вони відбудуться чесно, а "не як у США". Лукашенко заявив, що в США нібито стріляють у людей після виборів, а голосування через пошту породжує купу фальсифікацій.

Нагадаємо, що 13 червня Лукашенко заявив, що отримав від Росії ядерну бомбу, яка втричі потужніша, ніж ті, які застосовували в Хіросімі та Нагасакі.