Як зазначають журналісти, здобувши незалежність, Україна активно продавала свою зброю, що призвело до її дефіциту. У зв'язку з цим на момент повномасштабного вторгнення безліч ненадійних постачальників завалили Київ своїми пропозиціями.

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Частина озброєнь, замовлених та оплачених Києвом минулого року, досі не надійшли до України. Про це пише видання The New York Times 19 червня.

Як зазначають журналісти, станом на кінець минулого року Україна виплатила понад 800 мільйонів доларів постачальникам зброї, зокрема й держкомпаніям. При цьому деякі контракти досі не виконані або виконані лише частково.

"У нас були випадки, коли ми платили гроші та не отримували", — цитують журналісти заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова.

У статті згадується про те, що після здобуття незалежності 1991 року Київ заробив значні суми, продаючи радянську техніку. Особливо військовий потенціал України скоротився за президентства Віктора Януковича.

За словами авторів публікації, розвиток української військової промисловості останніми роками був надто повільним, тому на момент повномасштабного вторгнення ЗС РФ ЗСУ відчували дефіцит. У зв'язку з цим багато ненадійних постачальників зброї пропонували Києву свої послуги.

При цьому в джерелі наголосили, що подібні проблеми неминучі з огляду на те, в яких масштабах Київ закуповує зброю. Так, після початку повномасштабної війни США та ЄС виділили на оборону України десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, що за даними видання Handelsblatt від 15 червня, після втрати Збройними силами України основних бойових танків Leopard 2 Данія та Нідерланди прагнуть профінансувати постачання нових таких одиниць.

Раніше, 14 червня, посол України в США Оксана Маркарова розповіла, за якого сценарію у Білому Домі дозволять передати Збройним силам України далекобійні ракети ATACMS.