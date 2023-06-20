Теракт на "Кримському титані": експерт пояснив, навіщо він Кремлю і хто найбільше постраждає

За інформацією колишнього постійного представника президента України в АР Крим Бориса Бабіна, "Кримський титан" наразі виробляє вибухівку.

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Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін нещодавно заявив, що Росія може готувати провокацію на хімічному заводі в Армянську. В інтерв'ю "Главреду" колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін розповів, чи наважиться Кремль на такий крок і які наслідки українців чекають у разі аварії на "Кримському титані".

"Наразі є обґрунтовані припущення, що насправді окупанти виробляють на "Кримському титані" вибухівку. Зокрема, на "Кримський Титан" постачають аміак, який цистернами залізничним транспортом незаконно перевозять через так званий Кримський міст із території РФ. Тому можна говорити об'єктивно, що там є небезпечне виробництво", – розповів Бабін.

За його словами, одним із наслідків підриву Каховської ГЕС стало припинення водопостачання Північного Криму та очевидно, що зараз на "Кримському титані" ресурсів для подальшого виробництва вибухівки може не бути.

"У цих умовах "Кримський титан" стає для РФ якоюсь валізою без ручки. Зрозуміло, що окупанти можуть здійснити на ній провокацію – якийсь підрив із викидом хімічних речовин з метою фейкових звинувачень української влади та подальшого геноциду населення Херсонщини, який вони постійно здійснюють", – пояснив експредставник президента у Криму.

Він зазначив, що насамперед теракт на "Титані" викличе викиди небезпечних речовин в атмосферу.

"Все залежатиме від Троянди вітрів на той момент, але викиди можливі у Південній Херсонщині, Північному Криму або у двох місцях одночасно. Сам завод знаходиться на певній відстані від населених пунктів, тому тут важко сказати, скільки людей постраждає у разі моделювання вибуху. Але від забруднення точно постраждає населення, залежно від того, куди дме вітер», – пояснив Бабін.

Нагадаємо, що 31 травня партизани "Атеш" попереджали про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ.

В інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 19 червня, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія може атакувати Запорізьку атомну електростанцію.