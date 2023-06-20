Теракт на "Крымском титане": эксперт объяснил, зачем он Кремлю и кто больше всего пострадает

По информации бывшего постоянного представителя президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, "Крымский титан" сейчас производит взрывчатку.

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Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин недавно заявил, что Россия может готовить провокацию на химическом заводе в Армянске. В интервью "Главреду" бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник Борис Бабин рассказал, решится ли Кремль на такой шаг и какие последствия украинцев ждут в случае аварии на "Крымском титане".

"Сейчас есть обоснованные предположения, что на самом деле оккупанты производят на "Крымском титане" взрывчатку. В частности, на "Крымский Титан" поставляют аммиак, который цистернами железнодорожным транспортом незаконно перевозят через так называемый Крымский мост с территории РФ. Поэтому можно говорить объективно, что там есть опасное производство", – рассказал Бабин.

По его словам, одним из последствий подрыва Каховской ГЭС стало прекращение водоснабжения Северного Крыма и, очевидно, что сейчас на "Крымском титане" ресурсов для дальнейшего производства взрывчатки может не быть.

"В этих условиях "Крымский титан" становится для РФ неким чемоданом без ручки. Понятно, что оккупанты могут осуществить на нем провокацию – некий подрыв с выбросом химических веществ с целью фейковых обвинений украинской власти и дальнейшего геноцида населения Херсонщины, который они постоянно совершают", – пояснил экс-представитель президента в Крыму.

Он отметил, что в первую очередь теракт на "Титане" вызовет выбросы опасных веществ в атмосферу.

"Все будет зависеть от Розы ветров на тот момент, но выбросы возможны в Южной Херсонщине, Северном Крыму или в двух местах одновременно. Сам завод находится на определенном расстоянии от населенных пунктов, поэтому здесь трудно сказать, сколько человек пострадает в случае моделирования взрыва. Но от загрязнения точно пострадает население, в зависимости от того, куда будет дуть ветер", – пояснил Бабин.

Напомним, что 31 мая партизаны "Атеш" предупреждали о том, что российские оккупанты начали минировать крымский завод "Титан", находящийся возле города Армянск.

В интервью "РБК-Україна", опубликованном 19 июня, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия может атаковать Запорожскую атомную электростанцию.