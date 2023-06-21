Український винищувач МіГ-29 помітили з незвичайною підвіскою для ракет (фото)

У Повітряних силах опублікували фото винищувача, який ймовірно, адаптували під ще одну західну зброю.

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Повітряні сили України опублікували фотографію українського винищувача МіГ-29, на якому невідомий пілон для зброї. Про це повідомляє The War Zone.

Український літак помітили з незвичним пристосуванням для зброї, що наводить на нові думки щодо адаптації радянського винищувача. Ймовірно, літак тепер може бути носієм нового західного озброєння.

У Повітряних силах підписали фото: "Новий день — нові виклики!". Автори припускають, що можливо це був натяк на нові можливості винищувача радянського винищувача. І раз опублікували світлину з такими пілонами, то у Повітряних силах знали, що вони навмисно демонструють.

JDAM-ER на підвісі F/A-18F Super Hornet

На самому літаку озброєння не було, на центральній частині розмістили паливний бак. Ймовірно, винищувач МіГ-29 походить зі складу ВПС Польщі чи Словаччини, бо має брудно-білий носовий обтічник.

Два підкрильних пілони мають звичайний вид й використовуються для ракет Р-27Т. Також на підкрилках Повітряні сили мають спеціальне кріплення для протирадіолокаційних ракет AGM-88 Harm. Але на світлинах не вони, бо вони мають іншу довжину.

Є ймовірність, що на фотографіях кріплення для крилатих ракет JDAM-ER, які також використовують Повітряні сили. Достеменно невідомо, який саме винищувач адаптували для західного озброєння. Україна також отримала і інші західні ракети по типу AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, але їх можуть використовувати й для систем ППО.

Окремим варіантом автори виділяють спеціальні системи для радіоелектронної боротьби та підтримки ESM та RHWR. Останній є приймачем для самонаведення та попередження літака про загрозу.

Нагадаємо, 19 травня ЗМІ писали, що США протестували українських льотчиків на тренажерах F-16 для оцінки навичок.

18 травня в Повітряних силах вперше показали словацькій МіГ-29 у строю.