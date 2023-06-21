Украинский истребитель МиГ-29 был замечен с необычной подвеской для ракет (фото)

В Воздушных силах опубликовали фото истребителя, который вероятно, адаптировали под еще одно западное оружие.

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Воздушные силы Украины опубликовали фотографию украинского истребителя МиГ-29 с неизвестным пилоном для вооружения. Об этом сообщает The War Zone.

Украинский самолет заметили с необычным приспособлением для оружия, что может означать новую адаптацию советского истребителя. Вероятно, самолет теперь может являться носителем нового западного вооружения.

В Воздушных силах подписали фото: "Новый день – новые вызовы!". Авторы предполагают, что, возможно, это был намек на новые возможности истребителя советского истребителя. И раз опубликовали фотографию с такими пилонами, то в Воздушных силах знали, что они демонстрируют.

JDAM-ER на подвесе F/A-18F Super Hornet

На самом самолете вооружения не было, на центральной части разместили топливный бак. Вероятно, истребитель МиГ-29 происходит из состава ВВС Польши или Словакии, потому что имеет грязно-белый носовой обтекатель.

Два подкрыльных пилона имеют обычный вид и используются для ракет Р-27Т. Также на подкрылках Воздушные силы имеют специальный крепеж для противорадиолокационных ракет AGM-88 Harm. Но на фотографиях не они, потому что они обладают иной длиной.

Есть вероятность, что на фотографиях запечатлены крепления для крылатых ракет JDAM-ER, которые также используют Воздушные силы. Доподлинно неизвестно, какой именно истребитель адаптирован для западного вооружения. Украина также получила и другие западные ракеты типа AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, но их могут использовать и для систем ПВО.

Отдельным вариантом авторы выделяют специальные системы для радиоэлектронной борьбы и поддержки ESM и RHWR. Последний — это приемник для самонаведения и предупреждения самолета об угрозе.

Напомним, 19 мая СМИ писали, что США протестовали украинских летчиков на тренажерах F-16 для оценки навыков.

18 мая в Воздушных силах впервые показали словацкой МиГ-29 в строю.