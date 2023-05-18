С "тигровыми" полосами: словацкий МиГ-29 впервые засветился на фото в Украине

Словакия передала Украине все истребители МиГ-29. На фото показали тренировочно-боевой самолет.

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Воздушные силы Украины получили 13 истребителей МиГ-29 из Словакии. Аналитики Ukraine Weapons Tracker впервые показали фото одного из самолетов на украинской территории.

Самолет с бортовым номером 1303 был зафиксирован в Украине на День вышиванки. На крыло истребителя посадили небольшого мишку в вышиванке со шлемом и очками летчика. На корпусе самолета заметны специфические "тигровые полосы" — это доказательство того, что это МиГ-29УБ словацкой версии.

Отмечается, что МиГ-29УБ является двухместным учебно-боевым самолетом. Кроме этого, аналитики опубликовали фотографию того, как выглядел МиГ-29 на службе в ВВС Словакии. На нем также находятся эти полосы.

МиГ-29УБ на службе ВВС Словакии

МиГ-29УБ отличается от обычного истребителя отсутствием радиолокационной станции.

Словакия списала все МиГ-29 в августе 2022 года. С тех пор несколько месяцев продолжались переговоры по поставкам самолетов Украине. Только в апреле все 13 истребителей поступили в украинские Воздушные силы.

Напомним, 15 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине передадут МиГ-29 по мере того, как Польша будет усиливать собственные ВВС.

14 апреля СМИ объяснили, в чем особенность МиГ-29 немецкого происхождения, которые Польша передаст Украине, и почему для передачи требовалось разрешение Берлина.