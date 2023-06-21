Китайський арсенал: Пекін відкидає звинувачення у збільшенні ядерної зброї

За даними SIPRI, Китай за минулий рік збільшив свій ядерний арсенал на 60 боєголовок. Тепер КНР має на озброєнні 350 одиниць ядерної зброї, і ця цифра продовжує зростати.

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Китайські офіційні особи відкинули звинувачення Заходу у модернізації ядерного арсеналу КНР. Зокрема, прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що Пекін дотримується оборонної ядерної стратегії та підтримує свій ядерний потенціал на мінімальному рівні, необхідному для забезпечення національної безпеки. Про це повідомляє видання Global Times.

"Ми виконуємо свою обіцянку не застосовувати першими ядерну зброю в будь-який час і за будь-яких обставин і беззастережно не застосовувати й не загрожувати застосуванням ядерної зброї проти неядерних держав", — наголосив Ван Веньбінь.

Оглядачі пишуть, що, за оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), за останній рік Китай створив 60 додаткових ядерних боєголовок. Таким чином, ядерний арсенал Китаю збільшився з 350 боєголовок у січні 2022 року до 410 у січні 2023 року. Зазначається, що ця цифра продовжує зростати.

Тим часом китайський військовий експерт Сун Чжунпін поставив під сумнів оцінку SIPRI. За його словами, дані SIPRI не мають конкретних доказів.

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Нагадаємо, на думку автора книги "Наступний крах Китаю" Гордона Чанга, Народно-визвольна армія Китаю має кілька критично вразливих точок, які роблять її не настільки сильною, як заведено вважати. Аналітик вважає, що китайська армія — досить корумпована структура, яка страждає на брак професіоналізму.