Контрольований процес: Пекін збільшує свій ядерний арсенал за умовної згоди США та РФ, – експерт

Пекін планує збільшити ядерний арсенал до рівня США та Росії. Китайці розпочали процес ще за президентства Дональда Трампа, коли закінчувався договір СНО-3, сказав Фокусу експерт з ядерного озброєння Олексій Єжак.

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Уряд Китаю планує збільшити кількість ядерних боєголовок до 1,5 тис. на період 2030-2035 років. Цей процес корелюється з позицією США та РФ. Про це в коментарі Фокусу розповів експерт з питань ядерного озброєння Олексій Їжак.

"Китай ще кілька років тому офіційно проголошував про плани нарощування виробництва ядерної зброї. Це те, з чим Сі Цзіньпін йшов на свої вибори. Пекін планує збільшити свій ядерний арсенал до рівня США та РФ. Цей процес було розпочато ще за президенства Дональда Трампа, коли добігав свого кінця договір СНО-3, тоді політики і дипломати почали говорити про новий документ вже за участі трьох сторін – США, РФ та Китаю. На що китайська сторона запропонувала знизити кількість боєголовок для Москви та Вашингтону або збільшувати свої. Це власне й відбувається зараз", — говорить він Фокусу.

Експерт підкреслює, що в планах Пекіну вийти на арсенал у 1500 боєголовок в період 2030-2035 років. Разом з тим, за словами Їжака, збільшення кількості розгорнутих ядерних боєголовок ядерними державами говорить про зростання глобальної ескалації. Саме Путін першим показав, що за допомогою ядерного озброєння та шантажу його використання можна досягати політичних цілей.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Боєголовки на старті: Як війна в Україні загострила ядерне протистояння Росії та США".