"Ідіотів у Кремлі небагато": РФ не наважиться вдарити по Україні ядерною зброєю, – Буданов

За словами голови ГУР, мир з Москвою можливий після її військової поразки та зміни влади. За дев'ять років вивчення російської агресії Кирило Буданов оцінив усі ризики застосування ядерного озброєння.

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Російська армія не завдаватиме ядерного удару по Україні. Про це повідомив в інтерв'ю журналу The Economist начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов.

Дев'ять років вивчення російської агресії проти України дозволили оцінювати ризики застосування ядерної зброї Москвою, заявив голова військової розвідки.

"Як глава розвідки я прямо кажу — цього не станеться. Попри усю мою неприязнь до Росії, ідіотів серед представників влади там не так багато", — пояснив Буданов свою позицію.

Світ неможливий без стратегічної поразки Росії та переформатування влади у ній, додав він.

"Або всі вийдуть із війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає", — підсумував глава ГУР Міноборони.

Нагадаємо, що Буданов також говорив про відсутність у Білорусі російської тактичної ядерної зброї. За його даними, жодну боєголовку туди досі не привезли.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак у спілкуванні із Фокусом оцінював шанси застосування Росією ядерної зброї на рівні 3-5%.