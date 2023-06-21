"Идиотов в Кремле немного": РФ не осмелится ударить по Украине ядерным оружием, – Буданов

По словам главы ГУР, мир с Москвой возможен при ее военном поражении и смене власти. За девять лет изучения российской агрессии Кирилл Буданов оценил все риски применения ядерного вооружения.

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Российская армия не станет наносить ядерный удар по Украине. Об этом сообщил в интервью журналу The Economist начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Девять лет изучения российской агрессии против Украины дали возможность оценивать риски применения ядерного оружия Москвой, заявил глава военной разведки.

"Как глава разведки я прямо говорю — этого не произойдет. При всей моей неприязни к России, идиотов среди представителей властей там не так много", — объяснил Буданов свою позицию.

Мир невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти в ней, добавил он.

"Или все выйдут из войны одновременно, или одна сторона проигрывает, а другая выиграет. Других вариантов нет", — подытожил глава ГУР Минобороны.

Напомним, что Буданов также говорил об отсутствии в Беларуси российского тактического ядерного оружия. По его данным, ни одну боеголовку туда до сих пор не привезли.

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак в общении с Фокусом оценивал шансы применения Россией ядерного оружия на уровне 3-5%.