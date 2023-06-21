"У нас немає такої інформації": Ігнат не підтверджує розгортання ЗРК SAMP/T в Україні

Раніше президент Франції Еммануель Макрон разом з італійською премʼєр-міністеркою Джорджією Мелоні казав, що комплекс SAMP-T вже захищає цивільне населення України.

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Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не підтверджує розгортання в Україні протиракетного комплексу SAMP-T. Про це він повідомив у коментарі для LIGA.net.

19 червня президент Франції Еммануель Макрон під час виступу у Парижі заявив, що франко-італійський комплекс SAMP-T вже розгорнули в Україні.

"Я радий мати змогу оголосити вам разом із моєю італійською колегою Джорджією Мелоні, що франко-італійський SAMP-T зараз розгорнутий і працює в Україні, де він захищає ключові об’єкти та життя людей", – сказав тоді Макрон.

Проте Юрій Ігнат заявив, що йому нічого невідомо про прибуття та розгортання зенітно-ракетного комплексу в Україні. Також у виданні зазначають, що про постачання озброєння та постановку його на бойове чергування можуть оголошувати президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков.

У квітні 2023 року Юрій Ігнат казав, що система SAMP-T "вже на підході". Європейський комплекс за своїми можливостями схожий на американський ЗРК Patriot. SAMP-T — це перша європейська протиракетна система середньої дальності дії. В основі лежить ракета Aster, яка здатна перехоплювати цілі в радіусі 100 км для звичайних цілей та 25 км для балістичних цілей.

Нагадаємо, 15 травня італійські ЗМІ також писали, що Україна отримала комплекс ПРО SAMP-T, для обслуговування якого треба 20 бійців.

20 березня в ЗМІ писали, що українські військові завершують навчання на франко-італійському комплексі SAMP-T.