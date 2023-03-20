Кульмінація тренувань: бійці ЗСУ завершують навчання із застосування ЗРК SAMP/T

Передбачається, що практичні заняття з використання систем ППО проводитимуться на спеціальному полігоні в Salto di Quirra, який розташований на італійському острові Сардинія.

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Українські військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ завершують навчання на зенітно-ракетних комплексах SAMP/T. За інформацією видання Defence Express, бійці увійшли до фінальної стадії навчального курсу, який був спеціально стиснутий у мінімально можливий термін.

Водночас італійська газета Il Fatto Quotidiano 19 березня повідомила про те, що близько 20 українських фахівців активно проходять навчання на тренажерах і найближчим часом розпочнуть практичні заняття. Повідомляється, що вони мають пройти на спеціальному полігоні в Salto di Quirra, розташованому на італійському острові Сардинія.

Однак достеменно невідомо, чи будуть під час практичних занять здійснюватися тренувальні пуски ракет, зважаючи на їхню дорожнечу. Передбачається, що вартість у 0,4 — 2 млн євро за ракету Aster залежно від версії може стати перешкодою для цього.

Ще однією перешкодою для тренувальних пусків ракет є особливості їхнього виробництва. Річ у тім, що, за словами міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, весь виробничий цикл однієї ракети Aster триває аж 40 місяців. Це пов'язано, перш за все, з можливостями виробничих потужностей, хоча французи мають намір скоротити його до 18 місяців.

Нагадаємо, Україна може отримати систему SAMP/T, яку спільно нададуть Франція та Італія. Особливість комплексу полягає в тому, що він здатний вражати не лише ворожу авіацію та крилаті ракети, а й балістичні ракети на відстані, згідно з оцінками, 30 км.

16 березня Повітряні сили ЗС України показали кадри з першим зенітно-ракетним комплексом NASAMS, який було надано Норвегією. Українські військові зазначають, що після постачання систем ППО західних зразків показники знищення повітряних цілей противника значно підвищилися.