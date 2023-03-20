Кульминация тренировок: бойцы ВСУ завершают обучение по применению ЗРК SAMP/T

Предполагается, что практические занятия по использованию систем ПВО будут проводиться на специальном полигоне в Salto di Quirra, который расположен на итальянском острове Сардиния.

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Украинские военнослужащие Воздушных сил ВСУ завершают обучение на зенитно-ракетных комплексах SAMP/T. По информации издания Defence Express, бойцы вошли в финальную стадию обучающего курса, который был специально сжат в минимально возможные сроки.

Вместе с тем итальянская газета Il Fatto Quotidiano 19 марта сообщила о том, что около 20 украинских специалистов активно проходят обучение на тренажерах и в ближайшее время приступят к практическим занятиям. Сообщается, что они должны пройти на специальном полигоне в Salto di Quirra, который расположен на итальянском острове Сардиния.

Однако доподлинно неизвестно, будут ли в ходе практических занятий осуществляться тренировочный пуск ракет, ввиду их дороговизны. Предполагается, что стоимость в 0,4 — 2 млн евро за ракету Aster в зависимости от версии может стать препятствием для этого.

Еще одной преградой для тренировочных пусков ракет — особенности их производства. Дело в том, что по словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, весь производственный цикл одной ракеты Aster занимает целых 40 месяцев. Это связано, прежде всего, с возможностями производственных мощностей, хотя французы намерены сократить его до 18 месяцев.

Напомним, Украина может получить систему SAMP/T, которую совместно предоставит Франция и Италия. Особенность комплекса заключается в том, что он способен поражать не только вражескую авиацию и крылатые ракеты, но и баллистические ракеты на расстоянии, согласно оценкам, 30 км.

16 марта Воздушные силы ВС Украины показали кадры с первыми зенитно-ракетным комплексом NASAMS, который был предоставлен Норвегией. Украинские военные отмечают, что после поставок систем ПВО западных образцов показатели уничтожения воздушных целей противника значительно повысились.