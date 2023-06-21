"Далекоглядний хлопець": в Україні ліквідовано окупанта, який зарізав свою матір (фото)

Загиблий Артем Комісарів був родом із Татарстану. Деякі його земляки зазначили, що не сумують з приводу його смерті.

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Раніше засудженого російського військовослужбовця з Республіки Татарстан Артема Комісарова ліквідовано на території України. Про це написала місцева група "Типовий Чистополь".

Повідомляється, що судимість загиблого окупанта була пов'язана із вбивством його матері.

"Чистополець Артем Комісарів, який зарізав свою матір і засуджений за це, загинув", — йдеться у публікації.

Артем Комісарів

При цьому більшість коментаторів у соціальних мережах зазначили, що не відчувають особливої скорботи щодо цієї новини. Деякі росіяни заявили, що "туди йому дорога".

"Це він її завчасно зарізав, щоб не плакала, коли його вб'ють. Далекоглядний хлопець", — написав один з учасників групи.

Жителі Чистополя висловилися про загибель свого земляка

Рекція росіян на смерть раніше засудженого військового РФ

Нагадаємо, що 20 червня Держдума РФ ухвалила закон щодо звільнення ув'язнених від кримінальної відповідальності за участь у війні проти України. Росіяни можуть уникнути кримінального покарання за свої злочини невеликої чи середньої тяжкості.

Раніше, 20 квітня, ми також писали про те, що у Нижньогородський області РФ військовослужбовець приїхав у відпустку з війни в Україні та зарізав свою дружину. Він зізнався, що в процесі сварки дружина вдарила його, у відповідь отримавши від нього удар ножем у груди.

Ще ми повідомляли, що 17 квітня найманець із російської ПВК "Вагнер" убив місцевого жителя невизнаної Південної Осетії. 38-річний Сослан Валієв загинув у лікарні від отриманих ножових поранень.