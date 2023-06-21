Мобілізація в Україні: військовозобов'язаним пояснили, які повістки їм можуть вручити

Українці можуть отримати повістки для уточнення даних, проходження медкомісії та мобілізаційне розпорядження. Електронні повістки, за словами адвокатів, в Україні зараз не впроваджуються і залишаються поза законом.

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В Україні у зв'язку з воєнним станом триває мобілізація, і чоловіки від 18 до 59 років щодня отримують повістки. Які види цього документа існують і як дізнатися, чи заповнена повістка правильно розповіла голова пресслужби Львівського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Марія Левко у своєму блозі.

Які види повісток існують в Україні

За словами Левко, військовозобов'язаним потрібно розрізняти чотири види повісток:

повістка для уточнення даних. Після її отримання людина має з'явитися до Центру територіальної комплектації (ЦТК), щоб допомогти оновити свої особисті дані. Чоловіка можуть попросити принести документи про склад сім'ї; документи, що підтверджують місце реєстрації та проживання, а також папери, які містять інформацію про місце роботи людини;

повістка для проходження медкомісії (ВЛК). На ній має стояти підпис начальника ЦТК. Крім самої повістки, людині мають видати картку дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після отримання такої повістки чоловік повинен обов'язково прийти до медустанови та пройти необхідні огляди у лікарів;

мобілізаційне розпорядження. Цю повістку вручають військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнали придатним до проходження військової служби;

повістки на призов на строкову військову службу. Голова пресслужби Львівського ОТЦК звернула увагу на те, що наразі такі повістки не видаються. Призов на строкову військову службу до ЗСУ та інші військові формування не проводиться через загальну мобілізацію.

Мобілізаційні повістки: як вони повинні бути заповнені

Марія Левко зазначає, що дійсною є лише та мобілізаційна повістка, яка заповнена з урахуванням усіх необхідних вимог. Вона радить військовозобов'язаним звернути увагу на такі моменти:

повістка має бути підписана начальником ТЦК;

на бланку повинен бути зазначений один із трьох видів повістки, про які йшлося вище;

у повістці без помилок мають бути зазначені прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

у документі має стояти дата народження людини, якій її вручають;

адреса проживання, зазначена на повістці, має бути актуальною;

на повістці повинні бути чітко зазначені дата, час і адреса, куди необхідно з'явитися людині;

документ повинен містити уточнення щодо необхідних документів, які чоловік повинен принести до ТЦК;

також на повістці мають бути зазначені назва органу, який його видав, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові начальника РТЦК та СП.

Чи можуть в Україні вручати електронні повістки

За словами адвоката АТ "ASA GROUP" Валерія Єфремова, технічна можливість надсилати електронні повідомлення через "Дію" існує. Як мобільний додаток – це інформаційно-довідкова система, яка дистанційно надає послуги.

Крім того, Єфремов зазначив, що українське законодавство теж поки що не готове до електронних повісток.

"Існує чітко визначена форма повістки військовозобов'язаним, а також хто і як їх може вручати. Зараз повістку мають вручити військовозобов'язаному особисто, і він має розписатися про її отримання. Будь-які альтернативні способи вручення повісток: усне повідомлення, телефонна розмова, смс-повідомлення чи інші способи на сьогодні поза законом", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, як і де в Україні вручають повістки. Законодавством не передбачено чіткого списку місць, де можуть або не можуть видаватися повістки. Тому варто керуватися простим правилом: повістка вручається особисто в руки, незалежно від місця — будинок, вулиця, місце роботи та інше.

Крім того, 19 червня Фокус писав про те, кого влітку покличуть насамперед і що буде з ухилянтами. Повний мобілізаційний план в умовах воєнного стану не можна розголошувати, однак у командуванні заявляли, що насамперед потрібні люди з бойовим досвідом.