Прикинулися росіянами: бійці тероборони під Бахмутом хитрістю набрали в полон окупантів (відео)

Українські захисники за хвилину придумали легенду і розіграли перед окупантами виставу. В результаті обмінний фонд України поповнився чотирма російськими вояками.

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На одній з ділянок фронту в районі Бахмута українські захисники взяли в полон російських окупантів. Спершу вони взяли в полон одного російського вояку, а той потім привів до ЗСУ ще трьох своїх "колег". Відео цього моменту, яке зняв командир батальйону Олег "Сірко", розмістило "Громадське".

Повідомляється, що полонених взяли без бою під час виходу розвідки батальйону на позиції росіян. Розвідники батальйону зустріли окупанта. Його взяли в полон і розпитали про позиції ЗС РФ поруч. Далі бійці ЗСУ відправили полоненого на російські позиції і прикріпили йому на спину "вибуховий пристрій", який мав вибухнути, якщо той ослухається.

"Кріпи вибуховий пристрій — радіодетонатор і гранату — все це радіусом дії кілометр. Добре, 700 м. У тебе кнопка? Ми тобі покажемо, повернешся до мене, я зніму детонатор . Ти бачиш, що ми в порівнянні з вамим — ультрасучасні війська. Жити будеш. Ми так сто разів робили", — сказав командир українського підрозділу росіянину.

Окупант пішов на свої позиції і виманив звідти ще трьох своїх "колег" нібито для евакуації "трьохсотого". Українські бійці підіграли російським акцентом. За легендою, вони були російськими розвідниками, які перевдяглися у форму ЗСУ.

"Зрозумів уже, куди потрапив?" — запитали бійці 225-го батальйону 127-ї бригади тероборони одного з росіян, який опинися у їхніх руках.

Згодом розвідники зізналися, що жодного вибухового пристрою на спині в полоненого не було — йому просто вставили палицю під бронежилет.

"Якщо чесно, то десь навіть соромно за те, що так вийшло брехати", — написав під відео командир Олег Сірко.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту в Україні на початку червня вібувся бій, який вели 10 бійців НГУ. Їхню позицію атакували 10 ворожих танків.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку командування ЗС РФ відправляє на розміновування бійців підрозділу "Шторм Z", які не мають для цього відповідного оснащення. Зрештою виходить, що вояки розміновують територію "собою".