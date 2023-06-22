Здіймається чорний дим: у Мелітополі прогриміла серія вибухів, — Федоров (фото)

За словами мера міста, ЗСУ завдали ударів по розташуванню російських окупантів у Мелітополі. Місцеві ЗМІ повідомляли про спроби російського ППО збити українські ракети на околицях міста. До місця передбачуваного "прильоту" направили машини швидкої допомоги.

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Протягом ранку у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сталася серія вибухів. Про це у четвер 22 червня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За словами мера міста, місцеві мешканці чули одразу кілька вибухів.

"У Мелітополі голосно. Місцеві жителі чують уже кілька вибухів. Окупанти метушаться. Спокійне літо ніхто й не обіцяв", — повідомив Федоров.

За даними медіа "РИА-Мелітополь", місцеві жителі помітили роботу російської протиповітряної оборони в районі селища Садове Мелітопольського району. За повідомленнями, російським військовим не вдалося збити мету.

Крім того, після повідомлень про серію вибухів, журналісти повідомили про ще один потужний вибух у Мелітополі.

Пізніше Іван Федоров додав, що, за повідомленнями місцевих мешканців, вибухи чули у північній частині міста, а також осторонь селища Якимівка Мелітопольського району. За його словами, попри те, що росіяни повідомляють про влучну роботу ППО, у місті здіймається чорний дим, на вулицях помічені машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, 22 червня окупанти в Криму заявили про масований удар по Чонгарському мосту. Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявляв про можливе використання ЗСУ британських ракет Storm Shadow.

Також 22 червня місцеві кримські Telegram-канали показали кадри пошкодженого Чонгарського мосту. Повідомляють, що обійшлося без постраждалих.