ЗСУ просунулися на трьох ділянках фронту, тривають важкі бої, — ISW (карта)

Українські захисники досягли часткового успіху і закріпилися на нових позиціях. ЗС РФ, зі свого боку, намагаються створити буферну зону в районі Кремінної та вийти на північний берег Сіверського Донця.

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Українські сили продовжують контрнаступальні операції щонайменше у трьох секторах фронту і, повідомляється, що 22 червня домоглися певних успіхів. Про це пише "Інститут дослідження війни" у зведенні від 22 червня.

Автори публікації наводять дані Генштабу ЗСУ про те, що наступ триває в районі Луганська і Кремінної, на заході Запорізької області та на адміністративному кордоні Запорізької та Донецької областей.

Заступниця міністра Ганна Маляр повідомила, що в районі Кремінної Україна домоглася часткового успіху і закріпилася на нових позиціях. За іншими повідомленнями представників українського командування, ЗСУ просунулися до одного кілометра на заході Запорізької області та кордоні Запорізької/Донецької областей.

Усе це назвали тактичними способами, спрямованими на поліпшення позицій ЗСУ вздовж лінії фронту.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ", йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ від 22 червня, де також наголошується, що ЗС РФ намагалися відновити втрачене становище в районі Макарівки Донецької області.

Напередодні, 22 червня, авіація Сил оборони України завдала 7 ударів по районах скупчення особового складу противника і 4 — по ворожих ЗРК.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

пункт управління;

4 райони зосередження особового складу та військової техніки;

2 склади боєприпасів;

1 склад паливно-мастильних матеріалів;

23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях;

2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку противника.

Битва за Донецьк. Контрнаступ України

"Звільнили понад 100 кв. км"

Кремлівське керівництво повідомило, що українські війська проводять перегрупування і готуються для подальшого наступу в неназваному районі після нібито "значних втрат". Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев назвав явно завищений обсяг української техніки, зокрема й поставленої Заходом.

Тоді як дані власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина більше нагадують повідомлення Генштабу ЗСУ: він сказав, що ЗСУ, ймовірно, звільнили понад 100 кв. км від початку контрнаступу, що різко контрастує з лінією, якої дотримуються в Міноборони РФ, де територіальні успіхи ЗСУ заперечують.

Карта Луганського фронту

Куп'янськ — Сватове

ЗСУ, як і ЗС РФ, продовжували атаки в районі Куп'янськ — Сватове 22 червня. Генштаб ЗСУ повідомив про неуспішний наступ сил РФ, а у РФ повідомили, що відбили два диверсійні рейди та розвідувальні групи в районі Синьківки й Новоселівської. Так звані військкори РФ повідомили, що російські війська продовжують атаки на Куп'янському напрямку і проводять зачистку лісової зони в районі Голубівки й Синьківки.

За повідомленнями Генштабу, ЗСУ продовжували наступальні операції в районі Білогорівки — Дібрової. Домоглися певних успіхів, об'єднали лінії. Як зазначається, у районі Дібрової, що за 6 км від Кремінної, біля лісової зони Серебрянського та Григорівки тривають запеклі бої.

ISW посилається на деякі російські джерела, які повідомляють, що сили РФ не можуть відновити повномасштабні операції на південь від Кремінної через нестачу резервів на Луганському фронті. Пов'язаний із Кремлем блогер стверджує, що ЗС РФ не можуть досягти успіху через недостатню консолідацію угруповань: доводиться обороняти позиції до прибуття резерву.

За словами блогера, ЗС РФ ставлять за мету — створити буферну зону в районі Кремінної, вийти на північний берег Сіверського Донця, захопити Білогорівку на протилежному березі — такі спроби вже робили навесні й влітку 2022 року. Але невдало.

Бахмут

Російські війська продовжують атаки в районі Бахмута. Геолоковані кадри, опубліковані 21 червня, показали, що українські сили домоглися певних переваг у районі Озерянівки, що за 14 км від Бахмута. За словами спікера Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, інтенсивність атак з боку ЗС РФ знизилася через ротацію.

Нагадаємо, що росіяни влаштували атаку за допомогою ракет і дронів, а на Хмельниччині лунали вибухи.

Також повідомлялося про вибухи над російським Курськом 23 червня, де, за деякими даними, збили безпілотник.