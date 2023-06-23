Десантники ЗСУ під Красногорівкою захопили позиції окупантів, які ті тримали з 2014 року (відео)

Українські десантники провели блискучу штурмову операцію і вибили ворога з позиції, завдавши максимальних втрат.

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У районі Красногорівки на Донеччині ЗСУ мають просування. Десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вдалося вибити росіян з їхніх позицій. Про це повідомив "Мілітарний".

Спочатку десантники провели дистанційне розмінування території, далі підірвали ворожий склад і пішли на штурм. Під час операції український танк з флангу відволікав сили ворога.

У бригаді прорахували маршрут підходу резервних сил окупантів та організували там засідку – в результаті уразили танк. Під час операції десантники ліквідували 12 окупантів та 17 поранили.

У соцмережах повідомляють, що позиції окупантів, з яких їх вибили десантники 79-тки, вони тримали від 2014 року.

У районі Красногорівки на деяких ділянках відстань до російських позицій може досягати менше ніж 400 метрів. Тож переважно росіяни відкривають вогонь з АГС, кулеметів, мінометів, інколи працюють їхні танки. Позиції в районі Красногорівки миколаївські десантники тримають вже багато місяців. За цей час росіяни неодноразово намагалися їх штурмувати.

Нагадаємо, що за повідомленням міноборони 22 червня, на півдні ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На сході — ведуть як оборонні, так і наступальні дії.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині бійці СБУ поцілили з дрона в окупатів, які намагалися втекти на катері із затоплених позицій.