Вдалося вивезти ще кількох: з Угорщини в Україну повернули полонених бійців ЗСУ

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що роблять усе, щоб повернути решту українських військових, яких Росія передала Угорщині.

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Українським дипломатам вдалося повернути на батьківщину двох військовополонених бійців ЗСУ. Раніше Росія передала їх Угорщині, звідки військових забрали додому, написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці в Фейсбуці в п'ятницю, 23 червня.

"Таким чином, українській стороні вдалося повернути вже п'ятьох українських захисників. Працюємо, щоб і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних", — написав Ніколенко.

Чому українські військовополонені опинилися в Угорщині

Речник МЗС Олег Ніколенко 19 червня розповів, як і чому полонені українські військові опинилися в Будапешті.

За словами дипломата, йдеться про 11 бійців ЗСУ, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла з Росії.

Ніколенко зазначив, що інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності.

"Фактично їх утримують в ізоляції, вони не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування з рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту з посольством України", — наголосив речник МЗС України.

Дипломат зазначив, що такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Наступного дня після цього Ніколенко повідомив, що дипломатам вдалося вивезти з Будапешта в Україну трьох військовополонених українців.

Нагадаємо, 20 червня ми писали про те, як уряд Угорщини позбавив українських військовополонених свободи. За словами адвоката Андрія Яковлєва, дії уряду Угорщини порушують Міжнародне право прав людини, тому Україна може використати правило 39 Регламенту Європейського суду з прав людини, щоб повернути своїх громадян.

Водночас Угорщина відкидає причетність до вивезення українських військовополонених. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, українські воїни нібито не захотіли зв'язуватися з владою, проте ніхто не заважає їм цього зробити.