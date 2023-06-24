"Найсерйозніший виклик для Росії": розвідка Британії назвала умову перемоги ПВК "Вагнер"

Ситуація в РФ зараз залежить від лояльності військових, силовиків і спецслужб, що стоять на шляху найманців. Найімовірніше, деякі підрозділи вже пропустили "вагнерівців" без бою.

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Уранці 24 червня конфлікт між ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і Міністерством оборони Росії на чолі з Сергієм Шойгу переріс у відкритий військовий конфлікт. Міністерство оборони Великої Британії в Twitter оцінило ситуацію, спираючись на останні дані своєї розвідки.

За інформацією британської розвідки, під час "маршу свободи" (так Євген Пригожин назвав свою операцію), "вагнерівці" вирушили з тимчасово окупованої території України і перейшли російський кордон щонайменше у двох місцях. У Ростові-на-Дону найманці, найімовірніше, зайняли ключові об'єкти безпеки, такі як військовий штаб.

Потім підрозділи групи "Вагнер" вирушили на північ через Воронезьку область у напрямку Москви. Між бійцями Пригожина і російськими військовими виникало мало сутичок, тому можна припустити, що деякі частини ЗС РФ пропустили їх, вважаючи за краще не втручатися.

"У найближчі години лояльність російських сил безпеки, і особливо Російської національної гвардії, матиме ключове значення для того, як розвиватиметься криза", — стверджують у британському Міноборони. — "Це найсерйозніший виклик російській державі за останній час".

24 червня Євген Пригожин підняв заколот проти військового командування Росії. Приводом для цього він назвав ракетний обстріл позицій ПВК "Вагнер" з боку ЗС РФ.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни назвали головну мету заколоту ПВК "Вагнер". На їхню думку, Євген Пригожин намагається змінити керівництво Міністерства оборони РФ, але навряд чи доб'ється успіху.