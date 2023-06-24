На околицях Москви встановлюють позиції з автоматниками, — росЗМІ (фото)

Озброєні групи поліцейських і військових розмістили на в'їзді в Москву біля траси, якою колона бронетехніки ПВК "Вагнер" рухається з Ростова в бік Липецька. У повітрі помічено вертоліт.

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На південно-західній околиці Москви встановлюють позиції з автоматниками. На опублікованих кадрах — групи озброєних поліцейських перебувають у районі Липецької вулиці на в'їзді та виїзді з траси М4 "Дон" із Москви. Про це повідомляють російські "Ведомости".

Озброєна поліція готується зустрічати "вагнерівців"

Цією трасою колона бронетехніки ПВК "Вагнер" рухається з Ростова в бік Липецька.

Озброєні поліцейські та військові на околиці Москви

У повітрі над згаданим районом російської столиці також помічено вертоліт.

Вертоліт у районі виїзду з Москви

Нагадаємо, що керівник "Російського добровольчого корпусу" заявив, що вболіває за Пригожина. Фронт починає руйнуватися — ЗСУ йдуть уперед, пояснив Денис Нікітін і закликав прихильників РДК до активних дій з повалення кривавого путінського режиму.

Також повідомлялося, що чеченські бойовики виїхали в Ростов для наведення порядку. Голова Чечні Рамзан Кадиров упевнений, що військовий заколот необхідно придушити силовими методами. До цього готові бійці його підрозділу.

За непідтвердженою інформацією, найманці з ПВК "Вагнер" планують захоплення складів із ядерною зброєю у Воронезькій області. Такі дані опубліковано в Telegram-каналі руху "Атеш" із посиланням на анонімного агента в лавах найманців ПВК "Вагнер". Зазначається, що через те, що більшість російських сил дислоковані в Україні, їм може бути складно захистити склади з ядерною зброєю у Воронезькій області.