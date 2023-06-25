Лукашенко та Медведчук допомагали Пригожину в заколоті, — Данілов (відео)

Секретар РНБО впевнений, що військовий заколот у Росії запустив незворотний процес її знищення. На його думку, Олександр Лукашенко був спільником Євгена Пригожина.

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У РФ мав статися переворот, і Україна попереджала про таку ймовірність партнерів. Про це 24 червня в коментарі NV заявив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Дивіться, те, що в Росії рано чи пізно мав би статися ДКНС (Державний комітет із надзвичайного стану — ред.), нам це було зрозуміло. Крім того, ми доводили це нашим друзям, нашим партнерам. Вони чомусь у це не вірили. Вони вважали, що Росія — це стійка держава, і Путін контролює всі процеси, які є на цій території", — сказав він.

Секретар РНБО переконаний, що очільник ПВК "Вагнер" має спільників на території РФ і своєю спробою дійти до Москви заклав ґрунт для розвалу країни-агресорки.

"Як показує життя, як показує наш досвід, на Росії все закінчується так званим ДКНС. Я хочу сказати, що Пригожин не один — там є спільники, є помічники, вони перебувають як на території Москви, так і на інших територіях. Майте на увазі, що це початок кінця Росії", — підкреслив він.

Окремо секретар РНБО зазначив, що військову техніку ПВК "Вагнер" під час рейду безплатно обслуговували на АЗС, які належать екснардепу Віктору Медведчуку. В цьому контексті Данілов вважає, що звинувачений у держзраді політик допомагав Євгену Пригожину в здійснені заколоту проти чинної влади.

"Щоб ви розуміли, зараз заправляється вся техніка, яка йде пригожинська, вона безплатно заправляється на цих комплексах, які належать Медведчуку, вітаються, харчуються та рухаються далі за тим планом, який у них зараз є", — підкреслив секретар РНБО.

Данілов у ефірі телемарафону висловив припущення, хто ще міг би бути спільником Пригожина. За словами посадовця, голова "вагнерівців" не самостійно ухвалював рішення про спробу держперевороту й захоплення російських міст. На думку секретаря РНБО, Пригожин міг мати спільників навіть у Кремлі.

Ще одним імовірним спільником керівника ворожої ПВК Данілов вважає Олександра Лукашенко, якого назвав "хитрим і безпринципним". Він підкреслив, що наразі ще невідомо, як білоруський політик поводитиметься далі.

"Я не виключаю, що він може цей самий заколот і очолити, і допомагати "вагнерівцям"… Не все так просто в Білорусі", — заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, у звіті ISW від 24 червня йдеться, що Лукашенку вигідна роль "миротворця" в заколоті Пригожина. Припущення про "постановку" спроби перевороту аналітики відкинули як абсурдні.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков поділився деталями досягнутих домовленостей із Пригожиним. Зокрема, очільник ПВК "Вагнер" поїде в Білорусь, а кримінальна справа проти нього буде припинена.