"Для України наближається мир": військовий заколот Пригожина послабив режим Путіна, — МЗС Італії

За словами глави відомства Антоніо Таяні, події всередині РФ показали, що міф про єдність Кремля закінчився, і тепер вони розплачуватимуться за проблеми та протиріччя військового апарату.

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Міф про те, що Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним об'єднана, закінчився назавжди, і військовий заколот Євгена Пригожина це показав. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє Il Messaggero 25 червня.

За його словами, суботні події засвідчили слабкість усієї Москви та російської влади, а це в майбутньому може позитивно позначитися на ситуації в Україні та допомогти у звільненні окупованих територій.

"Путін тепер слабший, для України наближається мир. Із міфом про єдність путінської Росії покінчено. Ця внутрішня ескалація розділяє російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців", — ідеться в повідомленні.

За результатами заколоту, продовжує очільник МЗС Італії, можна сміливо заявити про те, що російський фронт став слабшим, ніж був напередодні, а отже, є надія на те, що мир став ближчим до України.

Залишилося трохи почекати, щоб зрозуміти, які кроки Російська Федерація робитиме в Україні далі.

"Це (вторгнення в Україну — ред.) виявилося бумерангом для Путіна. Росіяни не змогли перемогти, вони провалили бліцкриг. Тепер вони розплачуються за проблеми та протиріччя військового апарату", — продовжив Антоніо Таяні.

Нагадаємо, 25 червня повідомлялося, що Північна Корея пропонувала Росії підтримку в розгоні заколоту ПВК "Вагнер", а конфлікт в Україні вони називають війною США для знищення РФ.