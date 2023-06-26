РФ у зведеннях знищує щомісяця по 20 літаків: спікер ЗСУ назвав реальні втрати ВПС

На початку червня українські повітряні сили втратили один літак, зазначив Юрій Ігнат. Розуміючи небезпеку авіації, противник намагався неодноразово завдавати ударів по українських аеродромах у Кропивницькому, Дніпрі та Старокостянтинові.

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Російське командування у своїх зведеннях щомісяця повідомляє про 20 збитих літаків ВПС України. Однак реальні цифри кардинально відрізняються від заяв Міноборони РФ. Про втрати української авіації розповів у 26 червня ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Росія у своїх зведеннях знищує на місяць по 20 наших літаків, а то й більше. Хочу зазначити, що в червні у нас дійсно була втрата одного літака. Це було на початку місяця. На жаль, таке відбувається. Але це один літак", — сказав полковник.

За його словами, українські льотчики успішно виконують завдання на понад десяти оперативних аеродромах, тому противник, усвідомлюючи небезпеку, намагався неодноразово завдавати удару по льотних полігонах — у Кропивницькому, Дніпрі та Старокостянтинові (Хмельницька область).

"Ворог насамперед намагається знищити і озброєння, яке нам передають партнери, і літаки, які щодня здійснюють десятки бойових вильотів", — повідомив Ігнат.

Полковник додав, що в Повітряних силах розуміють наміри противника, і тому, з урахуванням досвіду ведення бойових дій, літаки розосереджені або заховані.

"Жодна російська статистика їх не знищить. І повірте, точно так само працюватимуть літаки F-16, у такому ж самому режимі. Мається на увазі — виконувати бойові завдання та базуватися там, де розташована наша авіація. Але вони значно ефективніше битимуть ворога з повітря", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, українські льотчики в інтерв'ю телеканалу CNN розповіли про складнощі в протистоянні з російською бойовою авіацією. За словами одного з військовослужбовців, якби Україна мала в розпорядженні винищувачі F-16, то контрнаступ ЗСУ був би ефективнішим і безпечнішим для українських бійців на землі.