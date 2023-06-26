Bradley, Stryker та боєприпаси до HIMARS: США планують оголосити пакет допомоги Україні

Окрім техніки, українські війська отримають боєкомплект до M142 HIMARS, протитанкової зброї Javelin, і боєприпаси для зенітних систем ЗРК Patriot і ПЗРК Stinger.

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США планують у вівторок, 27 червня, оголосити новий пакет допомоги, який включатиме 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker, а також боєприпаси до РСЗВ M142 HIMARS, ЗРК Patriot та іншої зброї. Про це інформує The Guardian.

Загальна вартість ново партії озброєння становитиме 500 мільйонів доларів. У повідомленні йдеться про те, що рішучість США допомогти Україні у боротьбі з Росією не похитнула спроба заколоту, яку намагалися реалізувати російські бойовики так званої ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним на вихідних.

Пакет військової допомоги включатиме наземні транспортні засоби, оскільки Україна посилить свій контрнаступ. Саме так вважать двоє американських чиновників, які й повідомили подробиці стосовно постачання зброї. Очікується, що до них увійдуть 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker.

Пакет допомоги Україні передбачає постачання боєприпасів для високомобільних реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, протитанкової зброї Javelin. Надійдуть й боєприпаси для зенітних систем Patriot і ПЗРК Stinger, як зазначили офіційні особи, які побажали не називати свої прізвища.

Нагадаємо, 26 червня також Австралія анонсувала пакет допомоги Україні на 110 мільйонів доларів. До нового пакету увійшли БТР, вантажівки та машини спецпризначення. Ще 10 мільйонів доларів країна виділила на гуманітарні потреби українців. Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз заявив, що уряд країни підтримує зусилля світу проти рішень президента країни-агресорки Володимира Путіна. За підрахунками уряду, загалом внесок Австралії у підтримку України становить вже 790 мільйонів доларів, 610 з яких були направлені на військову допомогу. Загалом допомога цього разу включатиме 70 військових машин 28 бронетранспортерів М113, 14 машин спеціального призначення та 28 середніх вантажівок MAN 40M та 14 причепів.