Bradley, Stryker и боеприпасы к HIMARS: США планируют объявить пакет помощи Украине

Кроме техники, украинские войска получат боекомплект к M142 HIMARS, противотанковому оружию Javelin, и боеприпасы для зенитных систем ЗРК Patriot и ПЗРК Stinger.

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США планируют во вторник, 27 июня, объявят новый пакет помощи, который будет включать 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, а также боеприпасы к РСЗО M142 HIMARS, ЗРК Patriot и другому оружию. Об этом информирует The Guardian.

Общая стоимость новой партии вооружения составит 500 миллионов долларов. В сообщении говорится о том, что решимость США помочь Украине в борьбе с Россией не пошатнула попытка мятежа, которую пытались реализовать российские боевики так называемой ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным на выходных.

Пакет военной помощи будет включать наземные транспортные средства, поскольку Украина усилит свое контрнаступление. Именно так считают двое американских чиновников, которые и сообщили подробности относительно поставок оружия. Ожидается, что в них войдут 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.

Пакет помощи Украине предусматривает поставку боеприпасов для высокомобильных реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, противотанкового оружия Javelin. Поступят и боеприпасы для зенитных систем Patriot и ПЗРК Stinger, как отметили официальные лица, пожелавшие не называть свои фамилии.

Напомним, 26 июня также Австралия анонсировала пакет помощи Украине на 110 миллионов долларов. В новый пакет вошли БТР, грузовики и машины спецназначения. Еще 10 миллионов долларов страна выделила на гуманитарные нужды украинцев. Премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что правительство страны поддерживает усилия мира против решений президента страны-агрессора Владимира Путина. По подсчетам правительства, в целом вклад Австралии в поддержку Украины составляет уже 790 миллионов долларов, 610 из которых были направлены на военную помощь. В целом помощь на этот раз будет включать 70 военных машин, 28 бронетранспортеров М113, 14 машин специального назначения и 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов.