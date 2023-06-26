70 машин и снаряды для ВСУ: Австралия анонсировала пакет помощи Украине на $110 миллионов

В новый пакет вошли БТР, грузовики и машины спецназначения. 10 миллионов долларов страна выделила на гуманитарные нужды украинцев.

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Австралия предоставит Украине поддержку на 110 миллионов долларов, которая будет включать военную помощь и гуманитарное финансирование. В частности, Вооруженные силы получат транспорт, амуницию и боеприпасы. Об этом заявил премьер-министр Энтони Албаниз, как говорится в материале The Guardian от 26 июня.

"Этот пакет соответствует запросам Украины относительно транспортных средств и боеприпасов и будет иметь ощутимые изменения на поле боя", — гарантировал чиновник.

На гуманитарные нужды Австралия выделила 10 миллионов долларов. Премьер выразил надежду, что вклад страны поддержит семьи, стариков и детей в Украине, которые "понесли ужасную цену вторжения России".

Австралийский премьер-министр заверил, что правительство страны поддерживает усилия мира против решений президента страны-агрессорки Владимира Путина.

"Мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы агрессия Путина потерпела крах и чтобы суверенитет и территориальная целостность Украины преобладали", — подчеркнул Албаниз.

По подсчетам правительства, в целом вклад Австралии в поддержку Украины составляет уже 790 миллионов долларов, 610 из которых были направлены на военную помощь.

Помощь Австралии на 110 миллионов долларов: что получат ВСУ

Новый пакет, анонсированный Австралией, будет включать 70 военных машин:

28 бронетранспортеров М113;

14 машин специального назначения;

28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов.

Также ВСУ предоставят новую партию артиллерийских боеприпасов калибра 105 мм.

Напомним, 25 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ еще не началось, а на фронте продолжается лишь подготовительная операция. По его словам, 2023 год станет переломным в войне с Россией.

Ранее, 23 июня, компания Rheinmetall сообщила о подготовке поставки Украине еще 20 БМП Marder в рамках помощи от Германии. По данным концерна, соответствующий заказ поступил в мае и летом уже будет отправлен.