70 машин и снаряды для ВСУ: Австралия анонсировала пакет помощи Украине на $110 миллионов
В новый пакет вошли БТР, грузовики и машины спецназначения. 10 миллионов долларов страна выделила на гуманитарные нужды украинцев.
Австралия предоставит Украине поддержку на 110 миллионов долларов, которая будет включать военную помощь и гуманитарное финансирование. В частности, Вооруженные силы получат транспорт, амуницию и боеприпасы. Об этом заявил премьер-министр Энтони Албаниз, как говорится в материале The Guardian от 26 июня.
"Этот пакет соответствует запросам Украины относительно транспортных средств и боеприпасов и будет иметь ощутимые изменения на поле боя", — гарантировал чиновник.
На гуманитарные нужды Австралия выделила 10 миллионов долларов. Премьер выразил надежду, что вклад страны поддержит семьи, стариков и детей в Украине, которые "понесли ужасную цену вторжения России".
Австралийский премьер-министр заверил, что правительство страны поддерживает усилия мира против решений президента страны-агрессорки Владимира Путина.
"Мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы агрессия Путина потерпела крах и чтобы суверенитет и территориальная целостность Украины преобладали", — подчеркнул Албаниз.
По подсчетам правительства, в целом вклад Австралии в поддержку Украины составляет уже 790 миллионов долларов, 610 из которых были направлены на военную помощь.
Помощь Австралии на 110 миллионов долларов: что получат ВСУ
Новый пакет, анонсированный Австралией, будет включать 70 военных машин:
- 28 бронетранспортеров М113;
- 14 машин специального назначения;
- 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов.
Также ВСУ предоставят новую партию артиллерийских боеприпасов калибра 105 мм.
Напомним, 25 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ еще не началось, а на фронте продолжается лишь подготовительная операция. По его словам, 2023 год станет переломным в войне с Россией.
Ранее, 23 июня, компания Rheinmetall сообщила о подготовке поставки Украине еще 20 БМП Marder в рамках помощи от Германии. По данным концерна, соответствующий заказ поступил в мае и летом уже будет отправлен.