Росія заявила, що британські винищувачі наблизилися до кордону, — Sky News

У Міноборони РФ повідомили, що для розпізнавання повітряних цілей і недопущення порушення державного кордону в повітря було піднято пару винищувачів Су-27

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Москва заявила, що підняла в повітря кілька літаків після того, як три іноземні літаки, зокрема два винищувачі "Тайфун" ВПС Великої Британії, наблизилися до російського кордону над Чорним морем, повідомляє Sky News.

Пізніше Міноборони Росії заявило, що літаки, які наближаються, розвернулися в бік від кордону.

У повідомленні йдеться: "26 червня 2023 року російські системи контролю повітряного простору виявили три повітряні цілі, що наближаються до державного кордону Російської Федерації над акваторією Чорного моря.

Два винищувачі Су-27 армії РФ піднялася в повітря для виявлення повітряних цілей і запобігання порушенням державного кордону Російської Федерації".

Російське військове відомство заявило, що винищувачі ідентифікували повітряні цілі як літак розвідки і радіоелектронної боротьби RC-135 і два багатоцільові винищувачі ВПС Великобританії "Тайфун".

Іноземні літаки не перетинали кордон, після чого російські літаки благополучно повернулися на свій аеродром.

"Політ російських винищувачів було здійснено в суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору над міжнародними водами без перетину повітряних трас і небезпечного зближення з літаками іноземної держави", — додали в Міноборони Росії.

У Міністерстві оборони Великої Британії ситуацію поки що не коментують.

21 червня Фокус писав про те, що винищувачі Typhoon перехопили літаки РФ біля авіапростору НАТО. Політ російської авіації не відповідав міжнародним нормам. Британські Typhoon були підняті по тривозі для перехоплення Ту-134 і Су-27.

Нагадаємо, що 8 і 9 червня Військово-повітряні сили Великої Британії виявили поблизу повітряного простору НАТО російські літаки. На їх перехоплення одразу ж направили винищувачі Альянсу. Вранці 9 червня британським льотчикам знову довелося перехоплювати один Ан-12 і один Ан-72, які рухалися на південь від материкової Росії в Калінінградську область. Пізніше ще два Ту-22М і два Су-30 також летіли на південь від материкової Росії над Фінською затокою і Балтійським морем.