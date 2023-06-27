"Речі на вулицю, людей у нікуди": у Маріуполі окупанти викидають людей зі своїх квартир

За словами радника мера Петра Андрющенка, якщо згоріли документи і в квартиру хочуть заселитися цивільні або військові — життя бездомного гарантоване.

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У захопленому Маріуполі російська окупаційна влада почала виселяти з уцілілих квартир їхніх законних власників у разі, якщо вони не можуть надати окупантам потрібні документи й довести право власності. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко в Telegram-каналі.

"По-простому, якщо в тебе згоріли документи, а у квартиру хочуть заселитися цивільні або військові окупанти, то життя безхатченка тобі гарантоване", — ідеться в повідомленні.

Свій пост він доповнив відео й уточнив, що в показане на ньому житло в Кальміуському районі приїжджають офіцери з окупаційного корпусу Маріуполя, у яких є ордер від керівника нелегітимної адміністрації міста.

За словами радника мера, геноцид українців у Маріуполі триває.

Нагадаємо, що в Маріуполі, можливо, помітили новинки іранського ВПК. Загадкові боєкомплекти в зелених ящиках, за словами Андрющенка, постачають "країни-друзі Путіна" над морем у напрямку Бердянська. Раз на тиждень у Маріупольський МК окупанти привозять гармати середнього калібру.

Також повідомлялося, що Маріупольська 56-а бригада знищила російський ЗРК "Стріла-10". Аеророзвідникам ЗСУ вдалося помітити комплекс, хоча ЗС РФ і намагалися його заховати.