Не другий Чорнобиль: науковиця пояснила, чому аварія на ЗАЕС не була б схожа на попередні

Експертка Олена Паренюк розповіла, що за час війни з Росією станція втрачала зовнішнє живлення вже сім разів. Однак вона переконана, що у випадку теракту трагедія не буде нагадувати події в Фукусімі або на ЧАЕС.

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Говорячи про ймовірний підрив Запорізької АЕС, нерідко згадують трагедію на Чорнобильській АЕС 1986 року та радіаційну аварію АЕС у префектурі Фукусіма 2011 року. Кандидатка біологічних наук та старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк пояснила, чому такі порівняння некоректні. Про це відомо з її коментаря "УП. Життя", опублікованого 27 червня.

Науковиця завірила, що нині малоймовірне повторення обох трагедій на території України. Вона пояснила, що стандарти експлуатації ЗАЕС місять різні варіанти можливих катастроф, зокрема, втрати охолоджувачів, землетрусу та падіння на станцію літака. Алгоритм дій у кожному випадку різний, тому поради також можуть бути різні.

Паренюк переконана, що другого Чорнобиля не станеться, бо енергоблоки ЗАЕС сильніше захищені, а конструкції реакторів відрізняються.

Якщо ж згадувати Фукусіму, там на момент аварії АЕС втратила живлення та не змогла перейти на автономне через затоплення генераторів. Такі наслідки спричинив землетрус. Кандидатка біологічних наук зазначила, що за час війни ЗАЕС втрачала зовнішнє живлення вже сім разів.

"Дизельні генератори витримували. Адже на всіх станціях застосований так званий "фукусімський пакет покращень", — підкреслила вона.

На ЗАЕС призупинені та охолоджені п’ять реакторів, а перегрітий лише один — зупинений ще у 2022 році.

"У Фукусімі на момент землетрусу всі реактори виробляли енергію. Зупинені вони були тільки після того, як спрацював аварійний захист реакторів, що вимкнув їх", — додала Паренюк.

Нагадаємо, завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко пояснював, що через припинену роботу реакторів накопичена радіоактивність зменшується в три тисячі разів.

Станом на 26 червня напрям вітру був південно-східний, тобто в бік окупованої російськими військами території. Тож у разі підриву окупантами ЗАЕС, в небезпеці опинилися б Донецьк та Луганськ.