Путін може готувати пастку для ПВК "Вагнер", — ISW

За словами військових дослідників, гарантії безпеки, які Путін нібито дав ПВК "Вагнер", виглядають сумнівними з огляду на те, що 2020 року Олександр Лукашенко вже повертав "вагнерівців" назад до РФ.

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Російський президент Володимир Путін, можливо, розставив "пастку" для найманців із ПВК "Вагнер", пропонуючи Білорусь як територію, де вони нібито можуть перебувати в безпеці. Про це пише "Інститут дослідження війни" у зведенні від 26 червня.

Голова Кремля повідомив представникам воєнізованого угруповання після невдалого заколоту, що у них є три варіанти: продовжувати воювати у складі ЗС РФ, піти у відставку або ж піти за своїм ватажком Євгеном Пригожиним у Білорусь.

Однак, за оцінками військових аналітиків, у Кремлі вважатимуть тих, хто виїде в Білорусь, зрадниками. Незалежно від того, чи буде щодо них вжито негайних заходів.

"Можливо, Путін позиціонує Білорусь, притулок для бійців "Вагнера", як пастку, — йдеться в недавньому зведенні. — Примітно і визнання Путіним того, що він дав особисту обіцянку, що співробітники "Вагнера", які вирушили до Білорусі, будуть там у безпеці".

За словами військових дослідників, ці слова Путіна в довгостроковій перспективі видаються сумнівними.

У ISW нагадали, що білоруський політик Олександр Лукашенко вже передавав Москві 33 затриманих найманців ПВК "Вагнер" і використовував їх як важіль проти Кремля 2020 року. І ніщо не завадить йому зробити це знову.

Нагадаємо, що в ISW допускають, що ПВК "Вагнер" припинить своє існування. Аналітики "Інституту вивчення війни" схиляються до двох сценаріїв: найманців із воєнізованого формування можуть повністю інтегрувати в структуру російського Міноборони або ж розділити на дві окремі групи.

Також повідомлялося, що, за оцінками професора Гарварду, деокупація України може тривати до 16 років. Професор Грем Еллісон попереджає, що "мирні" угоди й чергова пауза не призведуть до закінчення війни, оскільки Путін не відмовиться від своїх планів щодо повного захоплення України.