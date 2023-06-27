Путин может готовить ловушку для ЧВК "Вагнер", — ISW

По словам военных исследователей, гарантии безопасности, которые Путин якобы дал ЧВК "Вагнер", выглядят сомнительными в свете того, что в 2020 году Александр Лукашенко уже возвращал "вагнеровцев" обратно в РФ.

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Российский президент Владимир Путин, возможно, расставил "ловушку" для наемников из ЧВК "Вагнер", предлагая Беларусь как территорию, где они якобы могут находиться в безопасности. Об этом пишет "Институт исследования войны" в сводке от 26 июня.

Глава Кремля сообщил представителям военизированной группировки после неудавшегося мятежа, что у них есть три варианта: продолжать воевать в составе ВС РФ, уйти в отставку или же последовать за своим предводителем Евгением Пригожиным в Беларусь.

Однако, по оценкам военных аналитиков, в Кремле посчитают тех, кто уедет в Беларусь, предателями. Вне зависимости от того, будут ли в их отношении приняты немедленные меры.

"Возможно, Путин позиционирует Беларусь в качестве убежища для бойцов Вагнера как ловушку, — говорится в недавней сводке. — Примечательно и признание Путиным того, что он дал личное обещание, что сотрудники "Вагнера", отправившиеся в Беларусь, будут там в безопасности".

По словам военных исследователей, эти слова Путина в долгосрочной перспективе представляются сомнительными.

В ISW напомнили, что белорусский политик Александр Лукашенко уже передавал Москве 33 задержанных наемников ЧВК "Вагнер" и использовал их в качестве рычага против Кремля в 2020 году. И ничто не помешает ему сделать это снова.

Напомним, что в ISW допускают, что ЧВК "Вагнер" прекратит свое существование. Аналитики "Института изучения войны" склоняются к двум сценариям: наемников из военизированного формирования могут полностью интегрировать в структуру российского Минобороны или же разделить на две отдельные группы.

Также сообщалось, что, по оценкам профессора Гарварда, деоккупация Украины может длиться до 16 лет. Профессор Грэм Эллисон предупреждает, что "мирные" соглашения и очередная пауза не приведут к окончанию войны, так как Путин не откажется от своих планов по полному захвату Украины.