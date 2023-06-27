Стріляли снайпери: правозахисники підтвердили вбивство підлітків у Бердянську (відео)

Ольга Решетилова вважає, що російські окупанти хотіли "повісити" на Тиграна Оганнісяна і Микиту Ханганова диверсію на залізниці. Боячись арешту і нових тортур підлітки могли напасти на "поліцейських" зі зброєю.

Related video

Правозахисна організація "Медійна ініціатива з прав людини" підтвердила те, що двох українських підлітків — Тиграна Оганнісяна і Микиту Ханганова — убили російські окупанти. Про це заявила співзасновниця організації Ольга Решетилова в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок, 27 червня.

"Сьогодні нам стало відомо, що хлопців було вбито пострілами снайперів. Микита був убитий пострілом у голову, а Тигран — пострілом у серце", — сказала Решетилова.

За попередніми даними вбивство сталося, коли "поліцейські" приїхали заарештовувати підлітків. До цього вони перебували під слідством, оскільки російські окупанти тортурами змушували Тиграна і Микиту зізнатися в тому, що вони нібито готували диверсію на залізниці.

У день, коли сталася стрілянина, Тигран встиг поговорити телефоном зі своєю сім'єю, яка виїхала до Німеччини. Хлопець розповів про свої плани на день і згадав, що збирається обговорити з Нікітою святкування дня народження.

На думку Решетилової, поведінка хлопця за пів години до повідомлень про стрілянину не вказувала на те, що він планує якісь ризиковані для свого життя дії.

Наразі російська окупаційна адміністрація в Бердянську стверджує, що підлітки першими відкрили стрілянину і напали на "поліцейських". Однак у правозахисниці є сумніви щодо цього.

"Навіть якщо вони і пішли на такий відчайдушний крок, то над ними "терористів" зробили, тому що їх катували, над ними знущалися і їм не залишили більше жодного вибору", — сказала Решетилова.

Дивитися з 53:17

Убивство підлітків у Бердянську

Російські ЗМІ 24 червня повідомили, що на території Бердянська 24 червня загинули двоє підлітків. Один з яких — Тигран Оганнісян, опублікував відео, де показав зброю і сказав останні слова: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

Служба розшуку дітей поінформувала, що Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова російські окупанти піддали тортурам. Загарбники звинувачували двох підлітків у підготовці диверсії на мелітопольській залізниці. Після знущань вони вбили неповнолітніх. Окупанти били і душили Тиграна перед його бабусею і потім відвезли його в невідомому напрямку в Бердянську.

Нагадаємо, 26 червня мати вбитого росіянами підлітка в Бердянську розповіла про свого сина в розмові з українською журналісткою Яніною Соколовою. З'ясувалося, що хлопцеві було лише 16, він одразу після повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, однак на службу його не взяли. Сім'я Тиграна перебуває на території Німеччини. Хлопець мав намір виїхати, але окупаційна влада не випустила його з міста. Як зазначила журналістка, представники влади пообіцяли, що після війни хлопців поховають із почестями, як справжніх героїв.