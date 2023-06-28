"ЗС РФ чинять потужний опір": у ЗСУ заявили про успіхи у наступі на Бахмутському напрямку

Сили оборони України провели контрнаступальні дії у районах населених пунктів Роздолівка, Парасковіївка, Залізнянське, Берхівка, Кліщіївка, Курдюмівка.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони провели успішні контрнаступальні дії та закріплюються на нових рубежах. Про це повідомив в Military Media Center речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

За його словами, Сили оборони України ведуть наступальні операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках та стримують наступ росіян на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Російські окупаційні війська чинять потужний опір. Водночас ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні й техніці", — сказав речник.

Він додав, що Сили оборони провели наступальні дії на Бахмутському напрямку. Вони відбувалися в районі Роздолівки, Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Курдюмівки.

"Мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав Андрій Ковальов.

Нагадаємо, що за повідомленням американського Інституту вивчення війни (ISW) за 27 червня, Сили оборони України ведуть успішні контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту і просунулися на всіх активних ділянках боїв від Донеччини до Запорізької областей.

Нагадаємо, що бійці 47-ї ОМБр "Маґура" ЗСУ штурмували ворожі позиції і вибили звідти окупантів на одному з напрямків. Окопи росіян були засіяні трупами.