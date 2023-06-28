"Укроборонпром" очолив Герман Сметанін: що відомо про 31-річного управлінця

До призначення на посаду Герман Сметанін очолював Харківський завод імені Малишева. Серед його завдань — нарощення обʼємів виробництва зброї і техніки.

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Державний концерн "Укроборонпром", а нині АТ "Українська оборонна промисловість" очолив 31-річний Герман Сметанін. Про це повідомляє міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про призначення на це місце Германа Сметаніна. Раніше звільнили з посади Юрія Гусєва. За словами Камишіна, новий очільник має перед собою три головні задачі:

трансформувати "Укроборонпром";

побудувати ефективну антикорупційну інфраструктуру;

наростити обʼєми виробництва боєприпасів і військової техніки.

"Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів", — написав Камишін.

Що відомо про Германа Сметаніна

Новопризначений керівник "Укроборонпрому" очолював Харківський завод імені Малишева. Герман Сметанін з-поміж тих, хто дійшов до директора підприємства зі звичайного інженера. Проте йому всього 31 рік, тому, як пишуть ЗМІ, він не є "червоним директором", який вже десятиліття працює у сфері.

Усього Сметанін має 9 років виробничого досвіду і ще 3 на посадах директора:

2014-2015 — Харківське конструкторське бюро машинобудування;

2015-2020 — Львівській бронетанковий завод на посаді головного конструктора й інженера;

2020-2021 — директор заводу ім. Малишева на посаді директора з виробництва;

2021-2023 — директор Харківського бронетанкового заводу;

березень 2023 — червень 2023 — гендиректор заводу ім. Малишева.

Нагадаємо, 26 червня ЗМІ писали, що "Укроборонпром" очолить Герман Сметанін, бо колишній очільник концерну провалив деякі напрямки.

27 червня Володимир Зеленський звільнив гендиректора "Укроборонпрому".