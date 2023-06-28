"Укроборонпром" возглавил Герман Сметанин: что известно о 31-летнем управленце

До назначения на должность Герман Сметанин возглавлял Харьковский завод имени Малышева. Среди его задач — наращивание объемов производства оружия и техники.

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Государственный концерн "Укроборонпром", а ныне АО "Украинская оборонная промышленность" возглавил 31-летний Герман Сметанин. Об этом сообщает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Кабинет министров принял решение о назначении на его место Германа Сметанина. Ранее уволили с должности Юрия Гусева. По словам Камышина, новый глава имеет перед собой три главных задачи:

трансформировать "Укроборонпром";

построить эффективную антикоррупционную инфраструктуру;

нарастить объемы производства боеприпасов и военной техники.

"Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов", — написал Камышин.

Что известно о Германе Сметанине

Новоназначенный руководитель "Укроборонпрома" возглавлял Харьковский завод имени Малышева. Герман Сметанин из числа тех, кто дошел до директора предприятия из обычного инженера. Однако ему всего 31 год, поэтому как пишут СМИ, он не является "красным директором", который уже десятилетия работает в сфере.

Всего Сметанин имеет 9 лет производственного опыта и еще 3 на должностях директора:

2014-2015 — Харьковское конструкторское бюро машиностроения;

2015-2020 — Львовский бронетанковый завод в должности главного конструктора и инженера;

2020-2021 — директор завода им. Малышева в должности директора по производству;

2021-2023 — директор Харьковского бронетанкового завода;

март 2023 — июнь 2023 — гендиректор завода им. Малышева.

Напомним, 26 июня СМИ писали, что "Укроборонпром" возглавит Герман Сметанин, потому что бывший глава концерна провалил некоторые направления.

27 июня Владимир Зеленский уволил гендиректора "Укроборонпрома".