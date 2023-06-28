Пентагон використовує війну в Україні, щоб позбутися РФ та Китаю в ланцюжку постачань

Критичні для оборонки сфери контролює Росія та Китай, наприклад, алюміній чи кобальт. Москва має 75% світового ринку виробництва алюмінія.

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Сполучені Штати в межах допомоги Україні виділили 600 млн доларів на фінансування оборонного виробництва, щоб виключити РФ та Китай з постачання. Про це повідомляє Defense News.

На 2023 фінансовий рік у США виділили 40 млрд доларів на військову допомогу Україні, з них трохи менше, ніж 2% підуть на прискорення виробництва боєприпасів та розширення доступу до найважливіших корисних копалин.

Зараз Пентагон перейшов до нарощування виробництва, щоб зменшити залежність промислової бази від російських та китайських постачань. Управління Пентагону з розширення можливостей виділило декілька грантів у межах допомоги Україні. Наприклад, Aerojet Rocketdyne отримав 215,6 млн доларів на модернізацію виробництва в трьох штатах, щоб прискорити виробництва ракет до ПТРК Javelin та ПЗРК Stinger.

45,5 млн отримав виробник алюмінію в Айові Arconic, що є високопріоритетною сферою для США. Гроші підуть також на встановлення нової печі, бо РФ контролює 75% світового ринку алюмінію. Він використовується при виготовлені літаків та різної наземної техніки.

Ще 13,8 млн доларів отримає компанія Timken, яка виробляє кулькові підшипники. Зазначається, що в США немає їхнього дефіциту, але вони мають бути стійкими до різкого коливання температури.

"Температурний цикл для речей на ракетах — і, очевидно, для всього, що вилітає зі зброї — буде дуже гарячим, дуже швидким протягом дуже короткого періоду часу", – пояснив Ентоні Ді Стазіо, директор Офісу з розширення оборонних виробничих потужностей і визначення пріоритетів інвестицій.

Виробник кобальу в Айдахо Jervois Mining USA проведе аналіз, скільки знаходиться кобальту в джерелах. Цей матеріал фактично монопольно контролює Китай. До початку повномасштабної війни значним гравцем була Україна.

"Більшість людей не знають, що кожен пенетратор, який ми використовуємо в армії, є вольфрамово-кобальтовим сплавом. Отже, якщо ми хочемо прострілити щось тверде, нам потрібен кобальт", — пояснив Ді Стазіо.

Закон про оборонне виробництво вже дозволяє Пентагону надавати гранти канадським компаніям. Нещодавно у США ініціювали законопроєкт, щоб надати такі права й для Великої Британії та Австралії.

Кінцевий план США зробити так — щоб 23-25 критичних для промисловості хімічних речовин вироблялись у них чи союзників.

Нагадаємо, 21 червня ЗМІ писали, що Конгрес США вимагає від Байдена надати Україні ракети ATACMS.

27 червня США анонсували партію чергової допомоги для України.