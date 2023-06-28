Пентагон использует войну в Украине, чтобы избавиться от РФ и Китая в цепочке поставок

Критические для оборонки сферы контролирует Россия и Китай, например, алюминий или кобальт. Москва контролирует 75% мирового рынка производства алюминия.

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Соединенные Штаты в рамках помощи Украине выделили 600 млн долларов на финансирование оборонного производства, чтобы исключить РФ и Китай из поставок. Об этом сообщает Defense News.

На 2023 финансовый год в США выделили 40 млрд долларов на военную помощь Украине, из них чуть меньше, чем 2% пойдут на ускорение производства боеприпасов и расширение доступа к важнейшим полезным ископаемым.

Сейчас Пентагон перешел к наращиванию производства, чтобы уменьшить зависимость промышленной базы от российских и китайских поставок. Управление Пентагона по расширению возможностей выделило несколько грантов в рамках помощи Украине. Например, Aerojet Rocketdyne получил 215,6 млн долларов на модернизацию производства в трех штатах, чтобы ускорить производство ракет к ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

45,5 млн получил производитель алюминия в Айове Arconic, что является высокоприоритетной сферой для США. Деньги пойдут также на установку новой печи, потому что РФ контролирует 75% мирового рынка алюминия. Он используется при изготовлении самолетов и различной наземной техники.

Еще 13,8 млн долларов получит компания Timken, которая производит шариковые подшипники. Отмечается, что в США нет их дефицита, но они должны быть устойчивыми к резкому колебанию температуры.

"Температурный цикл для материалов на ракетах — и, очевидно, для всего, что вылетает из оружия — будет очень горячим, очень быстрым в течение очень короткого периода времени", — пояснил Энтони Ди Стазио, директор Офиса по расширению оборонных производственных мощностей и определению приоритетов инвестиций.

Производитель кобальта в Айдахо Jervois Mining USA проведет анализ, сколько находится кобальта в источниках. Этот материал фактически монопольно контролирует Китай. До начала полномасштабной войны значительным игроком была Украина.

"Большинство людей не знают, что каждый пенетратор, который мы используем в армии, является вольфрамово-кобальтовым сплавом. Следовательно, если мы хотим прострелить что-то твердое, нам нужен кобальт", — пояснил Ди Стазио.

Закон об оборонном производстве уже позволяет Пентагону предоставлять гранты канадским компаниям. Недавно в США инициировали законопроект, чтобы предоставить такие права и для Великобритании и Австралии.

Конечный план США сделать так — чтобы 23-25 критических для промышленности химических веществ производились у них или союзников.

Напомним, 21 июня СМИ писали, что Конгресс США требует от Байдена предоставить Украине ракеты ATACMS.

27 июня США анонсировали партию очередной помощи для Украины.