Для контрнаступления: США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, что туда войдет

В новый пакет военной помощи войдут боевые машины Bradley, бронетранспортеры Stryker, а также артиллерийские снаряды и ракеты, в том числе для систем ПВО Patriot.

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Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового военного пакета помощи. Это уже 41-й пакет помощи, предоставляемый США с начала российского вторжения. Стоимость этого пакета оценивается в 500 миллионов долларов. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее ПВО, чтобы помочь Украине защитить свой народ, а также дополнительные бронетранспортеры, противотанковые системы, критически важные боеприпасы и другое оборудование, чтобы помочь Украине дать отпор агрессивной войне России", — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В новом пакете военной помощи предусмотрены следующие элементы:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

ПЗРК Stinger;

дополнительные боеприпасы для системы залпового огня HIMARS;

боеприпасы и системы для расчистки препятствий;

оборудование для разминирования;

артиллерийские снаряды калибром 155 мм и 105 мм;

30 боевых машин пехоты Bradley;

25 бронетранспортеров Stryker;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

противотанковые ракетные комплексы Javelin;

противотанковые системы AT-4;

бронебойные ракеты;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;

тепловизионные системы и приборы ночного видения;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

Предоставление этого военного пакета осуществляется в условиях потерь, понесенных во время летнего контрнаступления, сообщают западные СМИ. По данным The New York Times, по меньшей мере 17 боевых машин Bradley были повреждены или уничтожены, предположительно, на минных полях, созданных российскими вооруженными силами.

Ранее, 26 июня, агентство AP сообщало, что поддержка будет направлена на усиление контрнаступления ВСУ, которое на начальных этапах продвигалось медленнее, чем ожидали в США.